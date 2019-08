ADDIO FRANCO. Imprenditore edile muore a 45 anni. Lascia la moglie e due figlie

MADDALONI/CASERTA (Lidia e Christian de Angelis)- Addio Franco Santucci 45 anni, vittima del male. L’uomo, noto imprenditore edile, ieri è venuto a mancare all’affetto della moglie Laura Leone e delle sue due figlie.

Da tempo il 45enne lottava contro il male, cercando di sconfiggerlo, ma non è riuscita nella battaglia. La sua prematura dipartita ha sconvolto diverse comunità, Maddaloni, dove lavorava, Caserta e San Nicola la Strada paese di origine di Santucci.

L’uomo era molto noto e stimato nell’ambito lavorativo, persona onesta e perbene, che è andata via, giovanissimo. In queste ore sono centinaia i messaggi di addio ecco quello commovente di un familiare: “Te ne sei andato in punta di piedi,senza fare rumore,come era tuo solito,educato rispettoso generoso, chi ti ha conosciuto sa di che pasta eri. Sei stato un cugino/fratello unico, ci legava la voglia lavorativa e l’intesa, ci capivamo perché conoscevamo il nostro lavoro, ma tu preciso, io un po’ casalese come mi chiamavi tu.Nel tuo vocabolario non esisteva il termine ‘no’ , sempre disponibile x tutti, non mi davi il tempo di chiederti una cosa che già la facevi. Il Signore chiama a se sempre i migliori, ti porterò/porteremo nel ns cuore, il tuo posto sarà sempre lo stesso, vivrai in eterno dentro di noi, e la tua bs sarà portata avanti con coraggio e caparbietà. Non dimenticheremo nessuno dei tuo, continueremo a viverti nei cuori dei tuoi cari. Che la terra ti sia lieve Franco Santucci“.