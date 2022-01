ADDIO GIOVANNI. MARCIANISE piange il suo “vigile buono”

MARCIANISE – Si è spento a 68 anni, dopo aver strenuamente combattuto contro la malattia, Giovanni Paolella.

Ex agente di Polizia Municipale, per tutti era il “vigile buono”: una persone sempre disponibile, gentile, cordiale, con il sorriso stampato sul volto.

“Amici tutto a posto la chemio è diminuita – scriveva nel giugno scorso sul suo profilo Facebook – si va avanti mi raccomando niente piagnistei ma vi voglio tutti contenti. Questa malattia mi ha dato più vigore per combattere contro le ingiustizie e cantare le corna a molti consiglieri comunali che si scordano le loro origini. La malattia è un dono divino e voglio che tutti quelli che si trovano nelle mie condizioni combattano. Io come sergente assaltatore nel corpo dei bersaglieri assaltatori non mollo”.

E infatti Giovanni Paolella ha lottato come un leone fino alla fine.

Alla sua famiglia giungano le condoglianze della redazione di Casertace.