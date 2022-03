ADDIO LUCIANO. In tanti ai funerali del papà 41enne, morto in tragico incidente stradale

PIEDIMONTE MATESE – (Lidia e Christian de Angelis) Grande partecipazione ai funerali di Luciano Gambella, il 41enne vittima di un incidente stradale. La funzione religiosa si è celebrata ieri presso la Chiesa Santa Croce a Castello Del Matese. L’uomo lascia la moglie Maria Antonietta Granitto e i piccoli figli Sofia e Marco.

La sua tragica scomparsa è avvenuta a seguito dell’incidente stradale, quando l’uomo, ha perso il controllo della vettura finendo con il ribaltarsi giù per una scarpata. Gambella è morto subito dopo esser stato estratto dai vigili del fuoco. I sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare nulla se non constatare il decesso. Una terribile tragedia avvenuta proprio nel giorno della festa del papà.

Tanti i presenti per dargli l’ultimo saluto, cordoglio espresso anche dall’Amministrazione comunale Comune di Castello del Matese che rende noto “Il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e i dipendenti , nel giorno dell’ultimo saluto, si associano al dolore che ha colpito la famiglia Gambella e Granitto per la prematura scomparsa del caro concittadino Luciano.A nome di tutta la comunità ci stringiamo con affetto alla famiglia, alla moglie Maria Antonietta e ai figli Sofia e Marco. Che la terra ti sia lieve caro Luciano“.