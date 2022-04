ADDIO LUCIO. Muore finanziere, comunità in lacrime: “Ora riabbraccerai la tua amata Lella”

CELLOLE – E’ lutto a Cellole per la morte di Lucio Varone, finanziere poco pù che 50enne, vedovo da un anno dell’amata moglie Emilia, meglio nota come Lella. Lascia tre figli.

I funerali si terranno il prossimo 18 aprile alle 11.30 nella chiesa Santa Lucia in piazza Franco Compasso.

Questo il ricordo commosso del sindaco di Cellole Guido Di Leone: “È calato il silenzio a Cellole. Lucio amico mio, non voglio crederci, non è possibile.

Non dovevi andartene così, ci hai spiazzato tutti.

Mi sei stato sempre accanto, mettendoci la faccia in tempi non sospetti, per me eri un punto di riferimento per la tua grande competenza ed umiltà.

Lucio Varone era una persona perbene come poche, stimato da tutti, Uomo della Guardia di Finanza e amante delle cose giuste.

Amava i suoi figli in una maniera incondizionata, non c’è stata una sola volta che non mi ha parlato di loro.

Oggi dopo un solo anno, riabbraccerai la tua amata Lella, eravate inseparabili, il destino vi ha diviso troppo presto, ma oggi vi rivedrete.

Non è giusto, scrivo e piango, non si può accettare tutto questo.

Non doveva andare così.

Fai buon viaggio amico mio, guidaci con i tuoi consigli anche da lassù .

Ti voglio bene Lucio, rimarrai per sempre nel mio cuore, non ti dimenticherò mai.

Che la terra ti sia lieve.

Ciao Lucio.”