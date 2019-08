ADDIO LUIGI. Ecco chi è il 51enne morto sul cantiere. Lascia la moglie e due figli piccoli

TRENTOLA DUCENTA (Lidia e Christian de Angelis)- Disposta l’autopsia sul corpo di Luigi Grassia, l’operaio precipitato da un cantiere e morto oggi. Grassia, come abbiamo scritto, lavorava da anni per la società Costanzo Tetto di Trentola Ducenta.

Stamani si trovava su un’impalcatura per eseguire lavori di realizzazione di una tettoia, presso via della Muse, quando improvvisamente ha perso l’equilibrio ed è volato giù per oltre 20 metri. L’impatto col suolo è stato devastante, nonostante i soccorsi dei presenti e l’arrivo dei sanitari del 118, per Luigi non vi era più nulla da fare. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della Compagnia di Aversa diretti dal Maggiore Terry Catalano e gli ispettori dell’Asl, per effettuare i rilievi del caso.

Intanto il magistrato di turno del Tribunale di Napoli Nord e il medico legale hanno disposto l’autopsia. Solo dopo gli accertamenti la salma sarà restituita ai familiari, per i funerali. L’uomo, 51enne di Trentola, lascia la moglie Anna e i suoi due figli piccoli, Lorenzo e Marika, sotto shock l’intera comunità. Questa è l’ennesima morte bianca che si verifica nei nostri territori, un’altra famiglia distrutta, per una morte che forse si poteva evitare.