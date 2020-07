ADDIO MAURIZIO, muore 50enne. Lascia la moglie e un figlio piccolo

AVERSA – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Maurizio, giovane padre non c’è più. Un ennesimo lutto colpisce drammaticamente la città normanna, si è spento troppo presto Maurizio Soriano, 50 anni, nato in Svizzera, lavorava a Pomezia (RM) presso l’Aeronautica militare, sposato con Raffaela Massimo e padre del piccolo Alessio. L’uomo è venuto a mancare prematuramente sconvolgendo tutti e addolorato quanti lo amavano e stimavano. Un uomo perbene, affettuoso, onesto, lavoratore e gentile, la sua perdita è davvero un grande dolore. I funerali si sono celebrati ieri alle 17:30 presso la Parrocchia di San Michele Arcangelo (ferrovia) ad Aversa, tanti i presenti per l’ultimo addio a Maurizio.