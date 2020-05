PORTICO DI CASERTA – E’ previsto per domani mattina al cimitero di Portico di Caserta, l’ultimo saluto a Maurizio Piccirillo, il 36enne deceduto lunedì sera improvvisamente nella sua casa di via Iodice. La salma giungerà dall’istituto di medicina legale dell’Ospedale di Caserta alle 10.30 direttamente al camposanto. Come previsto dalla norma vigente in materia di controllo del contagio da Coronavirus, all’addio non potranno essere presenti più di 15 persone.