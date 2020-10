ADDIO MICHELE. Muore noto commerciante. Lascia due figli

AVERSA/PARETE/LUSCIANO – (Lidia e Christian de Angelis) Addio Michele, noto commerciante di Aversa. Si è spento a soli 61 anni Michele Carrino, titolare del negozio di Parrucchieri MICHEL, padre di Daniela e Alessio, compagno di Caterina Neri. L’uomo era molto noto in città e apprezzato per le sue doti professionali e per il suo carattere solare e gentile, un punto di riferimento per le tante donne sue clienti. Purtroppo è volato via troppo presto un altro storico e importante commerciante normanno. I funerali si sono svolti oggi alle 15 presso la Parrocchia di San Pietro Apostolo a Parete, paese di origine di Michele, mentre abitava a Lusciano, sono tre le comunità a lutto per questa perdita dolorosa. Tanti i presenti per l’ultimo addio all’amico gioviale Michele.