ADDIO MIMMO. Carrozziere muore improvvisamente. Domani i funerali

CAPODRISE – Domani alle 13 nella chiesa di Sant’Andrea Apostolo a Capodrise saranno celebrati i funerali di Domenico Farro, per tutti Mimmo, carrozziere 57enne capodrisano morto oggi pomeriggio nella sua casa di via Capobianco. Un arresto cardiocircolatorio non gli ha lasciato scampo. Sul posto i soccorsi e i carabinieri. Lascia la moglie e il figlio Pasquale.

La parrocchia lo ha voluto ricordare: “La nostra Comunità affida a Gesù Risorto l’anima del fratello Farro Domenico, di anni 57. La salma mercoledì 29 dicembre giungerà alle ore 13.00 nella Chiesa di S.Andrea Apostolo dove sarà celebrata la S.Messa esequiale. Una preghiera per il suo riposo eterno”.