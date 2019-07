ADDIO PIETRO. Domani a CASAL DI PRINCIPE i funerali del 47enne trovato morto

CASAL DI PRINCIPE – (l.d.a. e c.d.a.) Saranno celebrati domani alle 17 i funerali di Pietro Ferraiuolo, il 47enne commerciante trovato morto da sua moglie ieri. Le esequie si terranno nella chiesa di Maria Santissima Preziosa a Casal di Principe. La salma sarà liberata domani mattina.

L’uomo era noto in paese, in quanto per anni è stato titolare di un grosso mobilificio in paese nel rione San Donato, poi la crisi lo aveva colpito tanto che le difficoltà lo hanno portato a chiudere l’attività e questa scelta lo ha segnato profondamente.

L’intera comunità è sconvolta per quanto accaduto, nessuno poteva immaginare che sarebbe finita così. Diversi i messaggi di addio e stupore. A.I. “Cugino mio nn riesco ancora a capire xke qst gesto! Riposa in pace” Giusy Ferraiuolo “Ma pche l’hai fatto ??? Così non doveva andare 😢Si combatte nella vita non pagare così !!“