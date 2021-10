Addio Raffaele, ha perso la sua battaglia contro il COVID

PIANA DI MONTEVERNA – Ancora una vittima del Covid si registra in queste ore nella nostra provincia, andandosi ad aggiungere ai due decessi, avvenuti, ieri.

Ha perso la sua battaglia contro il virus un cittadino di Piana di Monteverna, Raffaele De Crescenzo. Lo rende noto il sindaco, Stefano Lombardi, che scrive: “In questa giornata una spiacevole notizia scuote le nostre coscienze.

Così purtroppo non e’ stato.

La comunità ha pregato e sperato, affinché le cure dei medici fossero sufficienti a tenere in vita Raffaele.

È un grande dolore trovarsi “a tu per tu” con la brutalità di questo virus. Ancora oggi.

Salgono a 5 i nostri concittadini che hanno perso la vita da inizio emergenza fino ad qui.

Un prezzo altissimo, un dato tanto violento quanto inaccettabile. Soprattutto oggi.

E che testimonia quanto la lotta alla pandemia sia ancora pienamente in corso e che ci richiama ad utilizzare tutte le armi in nostro possesso per combatterla e, soprattutto, a continuare ad osservare attenzione e prudenza.