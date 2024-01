ADDIO SARA. Si è spenta mamma di due bimbe piccole

CALVI RISORTA – La triste notizia arriva dalla pagina Calvi Risorta:

Oggi è un giorno triste per l’intera comunità calena. Sara Liccardi, di anni 38, non ce l’ha fatta. Ha lottato come un leone contro la malattia del secolo.

Sara era ben voluta da tutti, impegnata nel sociale, affabile ed una mamma meravigliosa. Lascia due bambine ancora troppo piccole per subire una mancanza così importante.

Che il Signore possa spalancarti le porte del Paradiso, Sara. Dall’alto dei Cieli proteggi le tue bambine e dona loro la forza di superare un momento così triste.

Alla famiglia di Sara, a quanti le hanno voluto bene, le nostre condoglianze.