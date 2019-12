ADDIO SILVANA. Colpita da un brutto male, infermiera muore a soli 45 anni

AVERSA – (Christian e Lidia de Angelis) Grave lutto in paese; è venuta a mancare Silvana Serra. Silvana aveva 45 anni ed era una infermiera professionista,lavorava presso un noto laboratorio di analisi,il marito è un noto pasticciere normanno.

Silvia, circa 20 giorni fa, a seguito di continui e forti mal di testa si era recata presso la clinica Pineta Grande per capire cosa gli procurasse queste continue emicranie, qui la grave scoperta infatti i sanitari a seguito di una serie di esami scoprono che la donna aveva un tumore al cervello. I medici senza perdere ulteriore e prezioso tempo effettuano una biopsia sulla massa,purtroppo si trattava di un tumore all’ultimo stadio e peraltro non operabile dato il posto in cui si era radicato.

I dottori dimettono la donna prescrivendole un ciclo di chemio per cercare di arginare il mostro. Silvana avrebbe dovuto iniziare la cura lunedì prossimo,ma purtroppo ieri mattina verso le 7 circa la donna si è spenta,gettando nello sconforto il marito Paolo,i figli Raffaele e Roberta e i parenti tutti. Sconvolta tutta la comunità per questa prematura ed inaspettata dipartita,Silvana era una donna solare e sempre sorridente con tutti lascia un vuoto incolmabile in chi ha avuto il piacere di conoscerla. Tutti i parenti si sono adoperati affinché la donna ricevesse le migliori cure ma purtroppo ancora una volta questo mostro continua mietere vittime innocenti,a dispetto di chi tenta di sminuire questo grave problema che attanaglia la nostra amata Campania.I funerali si terranno oggi alle 16:00 presso la chiesa S.Maria di Costantinopoli Ad Aversa,in tanti tra amici e parenti ma anche soltanto conoscenti parteciperanno per dare un ultimo saluto a questa donna volata via troppo presto.