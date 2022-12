Addio suor Adelia, per 40 anni in missione a Casal di Principe

Con un post su facebook, uno dei suoi “ragazzi” ricorda la religiosa che tanto ha dato alla comunità di Casal di Principe.

CASAL DI PRINCIPE E’ Augusto Fontana, con un post su Facebook a ricordare suor Adelia Bianco, purtroppo deceduta nella giornata di ogig. “Qualche tempo fa venni a trovarti all’Istituto di Arzano – scrive Augusto – per un’intervista-testimonianza destinato ad un incontro di preghiera. Passammo un intero pomeriggio nei tuoi alloggi, ricordando tutto ciò che avevi fatto per noi in piú di 40 anni di missione a Casal di Principe. Oggi la triste notizia della tua nascita al cielo, nel giorno di vigilia della nascita di Colui che hai sempre testimoniato. Ora goditi la sua presenza e prega per noi cara suor Adelia. Questo selfie lo facemmo prima di salutarci”.