Addio Teresa. Mamma e moglie, muore a 50 anni

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) Terribile e dolorosa perdita per la comunità, si spegne Teresa Felaco 50 anni. Una donna speciale, dolce e gentile, che troppo presto lascia questa terra. Tanti i messaggi di cordoglio e addio per la straordinaria donna. Questo il post dell’amica Teresa D’Angelo che le dedica “Di nuovo una morte in un minuto di nuovo Casaluce sconvolta dalla morte di un altra giovane donna a soli 50 anni. Teresa Felaco era una bravissima ragazza umile, una grande moglie e madre ancora una volta mi chiedo Dio xche ti stai prendendo giovani vite ancora nel fiore degli anni. Anche,tu ci hai lasciati dolcissima Teresina come ti chiamavano in paese eri la perla di amica che tutti avremmo voluto avere nella nostra vita lasci tuo marito e tuo figlio che ancora avevano bisogno di te. Adesso sei nell’infinito e da lassù ora dai forza,alla tua famiglia di andare avanti non si può accettare una morte cosi assurda. RIP TERESA cara hai lasciato un paese sotto shock“.