ADDIO TIZIANA. Giovane mamma di 42 anni vola via troppo presto

FRIGNANO (Lidia e Christian de Angelis) – Doloroso lutto: vola via la bellissima Tiziana Menale 42 anni. Giovane donna muore per arresto cardiaco, una donna conosciuta e benvoluta da tutti, solare e generosa, che troppo presto vola via.

Domani alle 11:30 a Frignano saranno celebrati i funerali: lascia il marito e una figlia di 15 anni.

Centinaia i messaggi di addio, ecco quello straziante dell’amica Teresa D’Angelo: “Tante volte di fronte ad una simile tragedia mi sono fatta tante domande mi sono chiesta tante volte perché tante volte e ancora in questo momento mi chiedo ancora Dio dove sei perché ti stai prendendo tante giovani vite. Avevi solo 42 anni Tiziana Menale ti ho vista nascere crescere farti donna e alla fine ancora una volta è stato il cuore a tradirti a stroncare la tua ancora giovane vita.

Non ho più parole, se ancora ce ne fossero, da dire di fronte ad una ennesima vita ancora giovane che va via. Domani il mio paese ti accompagnerà nel tuo ultimo viaggio e ancora una volta impreco e maledico questo crudele e spietato destino che ha deciso per te. Ciao anima bella RIP che gli angeli ti aprano la porta del paradiso io ti saluterò da lontano ma il nostro è solo un arrivederci perchè un giorno ci ritroveremo nel per sempre. Che la madre terra ti sia lieve”.