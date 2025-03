Aggredisce i genitori con un coltello: Polizia e ambulanza sul posto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

Il fatto è avvenuto in via Lazio, dove l’uomo ha messo in atto l’aggressione

CASAGIOVE – Un episodio di violenza familiare ha scosso questa mattina la tranquillità di Casagiove. Un uomo ha aggredito i propri genitori con un coltello all’interno della loro abitazione, creando panico nella zona.

Il fatto è avvenuto in via Lazio, dove l’uomo ha messo in atto l’aggressione. Fortunatamente, grazie alla tempestiva segnalazione da parte di testimoni, sul posto sono intervenuti i soccorsi. Un’automedica, un’ambulanza e una voltante della Polizia sono giunti rapidamente per prestare aiuto alle vittime e per cercare di contenere la situazione.

I dettagli sull’accaduto sono ancora parziali. Le forze dell’ordine stanno conducendo gli accertamenti per comprendere le motivazioni che abbiano portato l’uomo a compiere un gesto così grave nei confronti dei propri genitori. Le condizioni dei due aggrediti sono ancora in fase di valutazione, ma sono stati immediatamente trasportati in ospedale per le cure del caso.