Aggredisce la fidanzata 17enne incinta. Ambulanza e Carabinieri a MADDALONI

MADDALONI – Una brutta lite, avvenuta ieri in un’abitazione di via Napoli, ha coinvolto una 17enne in stato di gravidanza e il suo fidanzato. I Carabinieri, allertati dai vicini di casa, hanno interrotto l’alterco prima che degenerasse.

Quando sono intervenuti nell’appartamento, i Carabinieri hanno trovato la ragazza che lamentava dei dolori. Per questo motivo sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato la giovane in ospedale per gli accertamenti del caso.

Il fidanzato è stato identificato e deferito dalle forze dell’ordine.