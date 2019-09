Aggredita da Samara, 45enne finisce in ospedale

CASAGIOVE – Una donna di 45 anni, Q.L. stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro e mentre percorreva via dei Passionisti, le si è avvicinata un’auto. Erano l’una della scorsa notte. A bordo viaggiava una persona vestita da Samara che l’ha spaventata ed aggredita. Probabilmente aveva con sè un’arma. Mentre la vettura si allontanava, la 45enne si è accasciata al suolo per un malore. Il figlio ha lanciato l’allarme. Sul posto è giunta un’ambulanza che l’ha trasportata nell’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano. Non è grave. Ora i carabinieri sono in cerca della Samara, protagonista di questo spiacevole episodio.