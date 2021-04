AGGRESSIONE CHOC NEL CENTRO DI CASERTA. Denunciato 55enne

CASERTA/PRESENZANO – (tp) Momenti di paura ieri sera in piazza Dante, a Caserta. Un uomo ha aggredito prima due donne e poi all’arrivo della polizia ha opposto resistenza pure agli uomini della squadra volante della Questura di Caserta rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Il 55 enne, Agostino Forgione, di Presenzano è stato subito bloccato dai poliziotti e denunciato a a piede libero per resistenza, lesioni e minacce a P.U., ed è stato verbalizzato per inottemperanza della vigente normativa Covid.