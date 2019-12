Aggressione in pieno giorno. Noto medico colpito con una mazza da baseball da 2 ventenni

VILLA DI BRIANO – E’ stato avvicinato da due ventenni e picchiato con una mazza di baseball. E’ accaduto ad Antonio Maisto, medico e assessore comunale di Villa di Briano, giovedì 28 novembre scorso, in via Maisto. L’uomo, in pieno giorno, è stato avvicinato da due giovani a bordo di una Smart che lo hanno bloccato e poi colpito sul corpo e sulla fronte. Un’aggressione che potrebbe essere legata ad un incidente avuto dallo stesso medico una ventina di giorni prima con un residente di Casapesenna che avrebbe a suo carico già problemi legati alla droga.

Alcuni testimoni che si trovavano sul luogo dell’aggressione, avrebbero riconosciuto uno dei due riuscendo anche a prendere il numero di targa dell’auto. Il tutto ora è al vaglio dei carabinieri che stanno indagando sui fatti.