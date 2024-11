Agricoltore 58enne travolto e ucciso da un’auto mentre attraversa la strada

La vettura che lo ha centrato era guidata da una donna del posto

CASAL DI PRINCIPE – Tragedia, ieri sera, in via Circumvallazione a Casal di Principe. Un uomo di 58 anni, Raffaele Letizia, agricoltore del posto, è stato investito da un’auto nei pressi del bar Castello mentre attraversava la strada da una vettura guidata da una donna di Casale. L’impatto violento non gli ha lasciato scampo: l’uomo è deceduto sul corpo. La guidatrice si è fermata a prestare soccorso ed ha allertato il 118. La salma è stata sequestrata e sarà sottoposta all’esame autoptico per chiarire ulteriormente le circostanze del tragico evento; la donna è stata iscritta nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale.