Al lavoro anche il Primo Maggio. Protesta al megastore

MARCIANISE – “La festa NON si vende”. Con questo slogan scioperano i lavoratori di Mondo Convenienza iscritti alla FILCAMS-CGIL.

Il Segretario Generale della Filcams di Caserta, Vincenzo Bellopede dichiara: “LA FESTA NON SI VENDE è lo slogan di questo 1 maggio per festeggiare la festa dei lavoratori. Dalla liberazione del mercato avvenuta nel 2011 é stata eliminata ogni regola su orari ed aperture nei giorni festivi con conseguenze impattanti sulla vita personale e familiare dei lavoratori.

Ad oggi, Mondo Convenienza non consente ai lavoratori adeguata turnazione nei giorni festivi e, nei vari colloqui che hanno preceduto questo sciopero, ha chiuso qualsiasi spiraglio di dialogo e possibilità di scelta da parte dei lavoratori.

Per questo, i lavoratori sindacalizzati di Mondo Convenienza, uniti e compatti, hanno deciso di proclamare astensione e sciopero per la giornata odierna, giornata simbolo della festa dei lavoratori, negata ai dipendenti dell’azienda e hanno fatto presidio all’esterno del punto vendita di Marcianise presso il Centro Commerciale Campania.

Il 1 Maggio, in particolare, nasce per ricordare l’impegno dei lavoratori, nelle loro battaglie, per il miglioramento delle condizioni lavorative. Questo giorno non è solo un giorno in cui riposarsi ma anche per ricordare. Mettere il lavoratore al centro significa renderlo possibile. È ora di dire BASTA, è ora di tornare a VIVERE LE FESTE!”