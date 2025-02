Al Ristorante Santupietro di S.MARIA C.V. STASERA la serata Karaoke e menù à la carte

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Questa sera, sabato 8 febbraio, il ristorante Santupietro di corso Aldo Moro, a Santa Maria Capua Vetere, vi invita a una serata speciale all’insegna del divertimento e della buona musica! A partire dalle 20:30, il noto e apprezzato locale ospiterà una coinvolgente serata di karaoke, dove potrete scatenarvi cantando le vostre canzoni preferite in compagnia di amici e buon cibo.

Che si tratti di un successo pop, di un classico intramontabile o di una hit del momento, il karaoke di Santupietro è l’occasione perfetta per esprimere il vostro talento e vivere una serata unica. L’atmosfera sarà allegra e festosa, con piatti deliziosi e un servizio impeccabile a fare da cornice.

Non perdere l’opportunità di passare una serata indimenticabile, dove il gusto e la musica si incontrano per regalarvi emozioni e risate! Vi aspettiamo al Ristorante Santupietro per un karaoke che farà cantare tutti!

Prenotate il vostro tavolo e preparatevi a brillare sul palco!