Al via la 37ª edizione della «Stracales», l’8 settembre a Calvi Risorta.

Attesa per la famosa gara podistica dell’«Atletica Cales». Ogni anno attira amanti della corsa e dello sport.

CALVI RISORTA (Pietro De Biasio) – Rieccoci qua, come da tradizione, nella seconda domenica di settembre, un appuntamento che si fa attesa e desiderio: la 37ª edizione della «Stracales», organizzata dall’«Atletica Cales». Quest’anno, il tema è «Una Giornata di Sport Insieme», un’idea che nasce dalla collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di Calvi Risorta e la società podistica calena, per invitare la cittadinanza a vivere l’aria aperta, lontano dal frastuono delle auto. Il percorso della «Stracales» si trasformerà in un’isola pedonale, permettendo a famiglie, bambini e persone diversamente abili di camminare liberamente, lontano dai pirati della strada che rendono le nostre vie sempre più insicure.

L’appuntamento è domenica 8 settembre, dalle ore 18 alle ore 19.30, lasciando a casa veicoli e rumori. Sarà un momento di convivialità, un abbraccio collettivo che riempirà Calvi Risorta di energia positiva. L’evento caleno ormai una piacevole consuetudine per il nostro territorio, è cresciuto esponenzialmente nel corso degli anni. Solo cinque anni fa, i partecipanti erano circa 200; quest’anno si registrano ben 500 iscritti, provenienti da tutta la Campania e regioni confinanti.

Un successo che testimonia l’evoluzione di questa manifestazione, sotto la sapiente guida del presidente Carusone e del capitan Leopoldo Rossi, che festeggiano quest’anno le 25 candeline della loro attività. L’«Atletica Stracales» ha fatto dell’aggregazione sociale e del rispetto per l’ambiente il suo cavallo di battaglia. Oltre alla gara podistica, si svolgerà la «Family Run», dove chiunque potrà partecipare indossando la maglia della manifestazione, creando così un fiume bianco che inonderà le strade del paese. Poche corse podistiche in provincia riescono a raccogliere una partecipazione così massiccia, unendo atleti in cerca di record e famiglie con passeggini, alunni delle scuole e persino ultraottantenni.

Non possiamo dimenticare i trionfatori della scorsa edizione: la gara competitiva di 8 km con egida ASI ha contato alla fine sulla linea di arrivo 350 podisti di cui 55 donne. L’atleta della Podistica Normanna Abdelkebir Lamachi con 27 minuti e 33 secondi di gara si assegna la vittoria in assoluto, a pochi secondi dal primo Lorenzo Ventrone e Gennaro Betti. Al femminile Anna Trinchillo è la vincitrice della gara in rosa in 39° posizione dell’ordine di arrivo, 33’45” il tempo impiegato per chiudere la distanza risultata tecnica ma non facile. Quasi tutto è pronto per accogliere i partecipanti e gli spettatori. Calvi Risorta si prepara a vivere un pomeriggio di festa, sport e sana competizione.