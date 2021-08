Al via la seconda edizione del Festival della Lumaca

CASTEL CAMPAGNANO – Prende il via la seconda edizione del “Festival della lumaca”, evento unico nel suo genere. La manifestazione ha il patrocinio della Coldiretti Campania e del Comune di Castel Campagnano. Durante i quattro giorni della manifestazione, dal 20 al 23 agosto presso la villa Comunale, sarà possibile effettuare visite guidate agli allevamenti e agli stand gastronomici allestiti all’interno della villa stessa. Ci sarà la possibilità di menu alternativi per chi non gradisce il gusto della lumaca.