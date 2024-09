Aldo Festante è tra i protagonisti ad Imola

Il pilota italo-canadese si è reso protagonista di una spettacolare rimonta in gara due sotto la pioggia.

CAPUA – Aldo Festante rientra da Imola con 11 punti conquistati nelle due gare della Porsche Carrera Cup Italia 2024, pur recriminando per un weekend che si è rivelato più complicato rispetto alle aspettative.

Molto veloce sin dalle libere, quinta miglior prestazione del gruppo, il driver del team Dinamic Motorsport al volante della Porsche 911 GT3 (992) numero #15 si è presentato al via delle qualifiche carico di determinazione ed aspettativa. Nonostante un ottimo ideal time, le numerose interruzioni e neutralizzazioni hanno costretto Festante ad abortire diversi tentativi, potendo lanciarsi per solo due giri a tre minuti dalla fine. In questa situazione delicata, Festante ha preferito non prendere troppi rischi e si è così qualificato con il dodicesimo tempo (1’44.055) per gara uno e la decima prestazione per gara due (1’44.115).

Gara uno è stata una delle gare più impegnative dell’intera stagione. Partendo dalla sesta fila il portacolori Dinamic Motorsport è stato abile ad evitare contatti e si è messo all’inseguimento dei primi riuscendo a recuperare alcune posizioni entrando nella top ten con il decimo posto finale.

Gara due si è invece corsa con pista bagnata. In queste condizioni Festante è partito con grande grinta, ma a seguito di un contatto alla Variante Alta è stato costretto a ripartire dalla venticinquesima posizione dopo pochi giri. Grazie ad una grande rimonta che ha esaltato le sue doti di guida sotto la pioggia, Festante è risalito fino all’undicesima posizione sotto alla bandiera a scacchi marcando ulteriori punti per la classifica.

Aldo Festante:

“Un weekend piuttosto sfortunato per noi. Il potenziale era molto buono, dopo le libere c’era ottimo feeling e sapevo di poter lottare per la top five. La qualifica è stato forse l’episodio che più ha compromesso il weekend, ma con solo tre minuti buoni rimasti mi sono tenuto un po’ di margine per non rischiare di partire ultimo in una delle due gare mancando le uniche due occasioni di giro lanciato che avevo. In questo campionato con questo livello, partire dopo la quinta fila rende tutto molto più complesso, ma avevamo chances per mettere a segno una bella rimonta. Il contatto di gara due ha complicato ulteriormente la situazione, ma non ci siamo arresi e ho dato il mio 100% fino all’ultimo giro. Un grazie al tutti i ragazzi di Dinamic Motorsport, ci rifaremo a Vallelunga”

Classifica Porsche Carrera Cup Italia 2024

1. Ten Voorde pt. 154; 2. Masters pt. 145; 3. Klein pt. 143; 4. Zendeli pt. 100; 5. Braschi pt. 70; 6. Iaquinta pt. 65; 7. Cerqui pt. 63; 8. Festante pt. 61; 9. Bertonelli pt. 57; 10. Stiak pt. 52