Alessia muore a 21 anni dopo un intervento al seno, sequestrata la salma

Era stata operata lo scorso lunedì

ACERRA/SAN PIETRO A PATIERNO – Sarà l’autopsia a fare luce sulle cause della morte di una ventunenne deceduta dopo un intervento chirurgico a cui si era sottoposta per aumentare il seno.

La giovane, Alessia Neboso, di professione estetista, originaria di San Pietro a Patierno, quartiere alla periferia di Napoli, ha accusato un malore dopo la mastoplastica additiva eseguita a Napoli ed è deceduta in una casa di cura di Acerra, una settimana dopo l’intervento.

La giovane era stata operata lo scorso lunedì. Tutto sembrava essere andato per il meglio ma la giovane ha cominciato ad avvertire un malessere generale peggiorando con il passare delle ore. In serata la corsa al pronto soccorso della casa di cura Villa dei Fiori di Acerra dove era stata operata : qui i medici hanno subito capito che le sue condizioni erano molto gravi. La 21enne è morta dopo qualche ora, per un arresto cardiaco.

La polizia di stato di Acerra, su disposizione degli inquirenti, ha sequestrato la salma in vista dell’esame autoptico.