Alla guida dell’auto senza patente e assicurazione, denunciate due donne

MONDRAGONE – Foglio di via, a Mondragone, in provincia di Caserta, per due cittadine di etnia Rom fermate dalla Polizia Locale mentre erano a bordo di un’autovettura. Le due donne, di 29 e 33 anni, che viaggiavano prive di documenti di identificazione, sono state sottoposte a ulteriori controlli grazie ai quali gli agenti hanno scoperto che nei loro confronti pendevano precedenti di polizia per furto aggravato e un obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Entrambe sono risultate residenti nel campo nomadi ASI 7 di Giugliano in Campania. Nei confronti della donna trovata al volante si è proceduto anche perchè risulta priva di patente di guida. L’auto, infine, era priva di copertura assicurativa.