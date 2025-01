Alla guida di una Jeep presa a noleggio con una pistola sotto al sedile, DENUNCIATO 37ENNE

A far scattare il controllo sono stati i continui passaggi e rallentamenti che l’uomo stava effettuando nei pressi di una farmacia e un supermercato del posto

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

SAN TAMMARO/CASAGIOVE – Nascondeva sotto il sedile lato guida una pistola softair semiautomatica modificata e priva di tappo rosso, il 37enne di San Tammaro che, nel pomeriggio di ieri, è stato fermato e denunciato dai carabinieri per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Erano da poco passate le 15.00 quando i militari della Stazione di Casagiove hanno notato il 37enne, già noto alle forze dell’ordine, che si aggirava con fare sospetto alla guida di una Jeep Avenger nella centralissima via Firenze di quel centro.

A far scattare il controllo sono stati i continui passaggi e rallentamenti che l’uomo stava effettuando nei pressi di una farmacia e un supermercato ivi presenti.

Appena fermato, senza neanche scendere dall’auto, ha cominciato a manifestare il suo disappunto verso i militari mostrandosi particolarmente intollerante nei loro confronti.

Il motivo del suo nervosismo è stato subito scoperto durante la perquisizione. Sotto al sedile lato conducente della Jeep, risultata intestata ad una società di autonoleggio, i carabinieri hanno rinvenuto una pistola semiautomatica softair cal. 6 priva di tappo rosso, fedele riproduzione di quelle in uso alle forze di polizia.

Sull’arma, sottoposta a sequestro, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti balistici utili alla verifica delle modifiche apportate e della capacità offensiva.

il 35enne, accompagnato in caserma, è stato denunciato in stato di libertà e proposto alla locale autorità di P.S. per l’emissione del foglio di via obbligatorio.