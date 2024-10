Alla guida di un’auto con la droga nel calzino e una mazza da baseball, ARRESTATO 39enne

Alla vista dei militari ha tentato la fuga

CASAGIOVE – Era alla guida di una Smart Fortwo coupè di una società di noleggio quando, in via lovara di Casagiove, alla vista della pattuglia dei carabinieri, ha tentato di dileguarsi. Inseguito e bloccato è stato quindi sottoposto a perquisizione personale e veicolare a seguito delle quali è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, materiale per il confezionamento e denaro contante.

In particolare, occultato all’interno del calzino della gamba destra del 39enne, i carabinieri hanno rinvenuto un involucro in cellophane contenete gr. 0,96 di cocaina mentre, all’interno del portamonete posto nel portaoggetti della vettura sono stati rinvenuti cinque involucri contenenti rispettivamente gr. 0.40, gr. 0,32, gr. 0,45, gr. 0.31 e gr. 0.36 tra cocaina e Crack, oltre a materiale per il confezionamento. All’interno del veicolo, poggiata sul tappetino lato passeggero, è stata rinvenuta e sequestrata anche una mazza da baseball in legno della lunghezza di 61,5 cm e del diametro di 4,5 cm. .

La perquisizione estesa anche presso la sua abitazione ha consentito il rinvenimento e sequestro di ulteriori quattro dosi di cocaina per un peso di gr. 2,13 e due dosi di crack per un peso di gr. 0.67, oltre a materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Sequestrata anche la somma di € 75 ritenuta provento di illecita attività.

L’arrestato è stato associato al carcere di Santa maria Capua Vetere