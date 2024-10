Alla guida ubriaco e drogato investe pedone e scappa: 30enne nei guai

Dovrà rispondere di omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni personali, guida sotto l’influenza dell’alcol e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti

CASTEL VOLTURNO – È stato subito identificato e bloccato dai carabinieri, il 30enne che nella tarda mattinata di ieri, in via Acacia a Castel Volturno, mentre era alla guida di una Mini Countryman sotto l’effetto di alcol e droga, ha investito un 79enne del luogo che stava attraversando la strada, scappando subito dopo a velocità sostenuta.

I militari della locale Tenenza, intervenuti nell’immediato unitamente a personale sanitario del servizio “118”, che ha provveduto a trasportare la vittima presso la clinica Pineta Grande, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, non in pericolo di vita, hanno subito avviato gli accertamenti volti all’identificazione del fuggitivo.

Grazie all’acquisizione dei filmati estratti dalle telecamere di sorveglianza, installate nelle vicinanze del luogo del sinistro, i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Mondragone, intervenuti in supporto, sono riusciti a ricostruirne la dinamica e ad identificare l’investitore.

Le ricerche, grazie anche alla presenza di altre pattuglie in circuito, hanno consentito di intercettare e bloccare il 30enne, ancora alla guida dell’auto, in una delle strade secondarie di quel centro.

Dopo i primi accertamenti di rito l’uomo è stato condotto presso la vicina clinica Pineta Grande dove è stato sottoposto ad esami clinici, dai quali è emerso che era ancora sotto l’effetto di alcol e droga.

Accompagnato in caserma, i militari, dopo aver informato la competente autorità giudiziaria, lo hanno deferito in stato di libertà. Dovrà rispondere di omissione di soccorso, lesioni personali stradali e fuga del conducente in caso di lesioni personali, guida sotto l’influenza dell’alcol e guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Il veicolo coinvolto nel sinistro è stato sottoposto a sequestro penale. La patente dell’uomo, risultata in regola, è stata ritirata ed inviata all’Ufficio Territoriale del Governo di Caserta.