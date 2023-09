Allarme in paese: scippatore in azione in via Madonna dell’Olio

Una segnalazione in particolare fa riferimento ad un uomo in sella ad uno scooter di colore nero con il ruolo travisato da un casco integrale che secondo le testimonianze …

GRICIGNANO D’AVERSA – Allarme scippi in zona via Madonna dell’Olio a Gricignano di Aversa. Alcuni residenti hanno segnalato la presenza di alcuni criminali che scipperebbero i passanti. Una segnalazione in particolare fa riferimento ad un uomo in sella ad uno scooter di colore nero con il ruolo travisato da un casco integrale secondo le testimonianze Si avvicinerebbe lentamente ai bersagli scippandoli della borsa per poi scappare via