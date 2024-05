Lite per la viabilità: aggredito autista di bus

L’autista è stato immediatamente soccorso e ha ricevuto tutte le cure necessarie

CASERTA – Aggredito autista dell’Air Campania. I fatti nella giornata di ieri, venerdì 17 maggio. L’uomo sarebbe stato brutalmente colpito a seguito di una disputa legata alla viabilità. Gli aggressori sono stati prontamente fermati dalle autorità che sono intervenute sul posto e sono stati condotti in caserma. L’autista è stato immediatamente soccorso e ha ricevuto tutte le cure necessarie.

A denunciare la vicenda il segretario generale della Filt Cgil di Caserta, Tommaso Pascarella: “Questo episodio si inserisce in una serie di eventi simili che hanno visto coinvolto il personale addetto ai trasporti pubblici, evidenziando una crescente tendenza alla violenza che non può e non deve essere tollerata. È necessario un immediato rafforzamento delle misure di sicurezza a bordo dei mezzi pubblici – la richiesta del sindacato – e nei principali luoghi di interscambio, nonché un incremento dei controlli da parte delle autorità competenti. La sicurezza non può essere vista come un costo, ma come una risorsa su cui investire”.