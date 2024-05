Maltrattamenti in famiglia, minacce ed estorsione: cambia la misura per un 24enne

Accolta l’istanza del difensore

SANTA MARIA A VICO – Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, accogliendo l’ istanza dell’ avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato M. A., 24 anni di Santa Maria a Vico, revocando gli arresti domiciliari. M. A. è imputato di estorsioni, maltrattamenti in famiglia e minacce. Secondo l’ accusa M. A. avrebbe perpetrato per un prolungato periOdo di tempo delle condotte vessatorie nei confronti dei due genitori, minacciandoli e usando violenza contro di loro, al fine di estorcergli denaro. I genitori esasperati dai comportamenti del figlio si erano rivolti alla Stazione locale dei Carabinieri per denunciare L’ accaduto e porre fine a quest’ incubo. Il Gup, accogliendo l’ istanza dell’ Avvocato Vittorio Fucci, ha scarcerato M. A.