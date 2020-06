ALVIGNANO – Si registrano ancora casi di truffa a danno di persone deboli, soprattutto anziani. L’ultimo in ordine di tempo è stato consumato ad Alvignano. L’ente comunale in una nota ha spiegato che “ci sono sconosciuti in giro per Alvignano che con il pretesto di contratti di acquisto di materassi o pentole, piazzano delle truffe. Diffidate ed in caso di insistenza o minacce chiamate i Carabinieri al 112″. Le prime segnalazioni sono giunte ai carabinieri che indagano.