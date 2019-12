Allevatori bufalini allo stremo, Zinzi presenta un emendamento alla finanziaria: “Subito un fondo regionale”

CASERTA – “C`è bisogno di dare una risposta forte al comparto bufalino sostenendo gli allevatori campani che sono stati vittime di abbattimenti dei capi a causa dei focolai di brucellosi e tbc“. Così il consigliere regionale Gianpiero Zinzi annuncia la presentazione di un emendamento alla Legge di stabilità regionale 2020 con l`istituzione di un `Fondo Regionale per la ripopolazione bufalina` finanziato con sei milioni di euro per i prossimi tre anni. Prevede la concessione di contributi a fondo perduto agli allevatori che hanno dovuto abbattere almeno il 50% delle bufale negli ultimi tre anni e saranno esclusivamente destinati all`acquisto di nuovi capi. Nel 2019 gli abbattimenti hanno superato i 9mila capi. “È un problema che va affrontato in maniera seria, ma l`istituzione di questo fondo rappresenta senza dubbio una boccata di ossigeno per gli allevatori“, conclude Zinzi.