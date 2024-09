Alta tensione alla riunione tra sindacalisti e azienda rifiuti sui contratti

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa della Uiltrasporti Caserta, guidata dal segretario Giovanni Guarino, a seguito dell’incontro avvenuto con la governance della B. Recycling Srl. Una riunione che aveva al centro i contratti che sarebbero stati modificati, da tempo indeterminato a tempo determinato e che non si è chiusa bene, con uno scontro (ovviamente verbale) tra le parti

FRANCOLISE – Facciamo riferimento all’incontro tenuto in data odierna, presso gli uffici della Società B. Recycling S.r.l., affidataria el servizio di igiene urbana sul Comune di Francolise, al fine di stigmatizzare duramente il vergognoso comportamento con cui l’azienda ha sostenuto l’incontro, rifiutando addirittura di redigere il verbale, ragion per cui non è allegato alla presente.

L’incontro, richiesto dalla Scrivente O.S., si era ritenuto necessario in seguito all’assunzione dei lavoratori, compiute, a nostro avviso, in maniera difforme a quanto previsto dall’art. 6 del CCNL dei Servizi Ambientali 2022. Inoltre, per un solo lavoratore l’assunzione avveniva anche in violazione all’art. 50 d.lgs. n. 50/2016, in quanto, assunto con variazione contrattuale da tempo indeterminato a tempo determinato e con orario ridotto, senza ricevere la benché minima spiegazione sui criteri utilizzati dalla Società per compiere la scelta.

Ciò nonostante, la Società, autorizza quotidianamente un numero considerevole di ore di straordinario ai lavoratori, manifestando esplicitamente la palese contraddizione tra, orario necessario per espletare i servizi previsti dagli atti di gara, e orario di lavoro con il quale ha disposto le assunzioni.

Per queste ragioni, la Scrivente O.S., ai sensi dell’art. 2, comma 2, di cui alla legge 146/90 e ss.mm.ii. e dell’Accordo Nazionale di settore del 1 marzo 2001, formalizza la richiesta di avvio della procedura di raffreddamento, proclamando lo stato di agitazione del personale dipendente impiegato presso l’unità produttiva di Francolise.

Resta inteso, altresì, che le maestranze nel periodo di agitazione si atterranno scrupolosamente allo svolgimento delle proprie mansioni nel rispetto delle norme previste dal codice della strada, nonché delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In attesa di cortese e rapida corrispondenza, la Scrivente O.S., fermo restando la grave inadempienza contrattuale compiuta dalla Società, precisa di aver già depositato una richiesta di intervento ispettivo presso gli uffici territoriali della I.T.L. di Caserta, nell’interesse esclusivo dei lavoratori ingiustamente penalizzati.