Alta tensione in autostrada. Auto prende fuoco in all’autogrill

CAIANELLO (red.cro.) – Attimi di tensione nella poco in autostrada, dove sull’A1 Milano – Napoli, nei pressi di Caianello, si è verificato un rogo particolare. Per cause ancora in fase di accertamento, all’altezza dell’autogrill, un’auto ha preso fuoco.

La Peugeot sulla quale due donne viaggiano, ha iniziato a espellere fumo, per poi esplodere in pochissimi minuti. Fortunatamente le due viaggiatrici erano lontane dalla vettura.

Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno provveduto a sedare le fiamme.