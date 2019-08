ALTRA AGGRESSIONE. Pitbull azzanna anziano e il suo cagnolino. Feriti anche 2 agenti

CASERTA/CASAGIOVE (tp) – Due agenti, del reparto Upgsp, sono rimasti feriti nel tentativo di salvare un anziano e il suo cagnolino, aggrediti da un pitbull. L’episodio si è verificato questa mattina in via Nazionale Appia, davanti all’hotel Regina, all’altezza di Casagiove. Il cagnolino dell’uomo ha avuto la peggio e i due agenti, per fortuna, hanno riportato ferite lievi. Il putbull, che è stato catturato dal personale dell’Asl, potrebbe essere lo stesso che ha aggredito una donna sabato seta in via Tescione.