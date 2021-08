CAIANELLO/CAPUA – Sono 4 i chilometri di auto in coda nel tratto compreso tra i caselli autostradali sull’A1 di Caianello e Capua al km 711.6 in direzione Napoli a causa di un’auto in fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che stanno procedendo alle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del veicolo.

Disagio per gli automobilisti in prossimità dell’incendio che sono stati avvolti dal fumo nero e denso sprigionato dalle fiamme.