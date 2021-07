Ambulanza ai funerali di Christian, il 15enne di S.MARIA C.V. morto in moto. Il nonno si sente male

S.MARIA C.V. – Purtroppo ancora ambulanze a far da contrappunto a un dolore destinato a rimanere inestinto. Sono quelle arrivate, qualche minuto fa, davanti all’ingresso del Duomo di Santa Maria, dove si stanno svolgendo i funerali di Christian Gravante, il 14enne di Santa Maria Capua Vetere morto il 9 luglio scorso nell’ospedale Cardarelli di Napoli, dove era ricoverato da due settimane per le conseguenze di un grave incidente in moto (CLICCA QUI).

Un serio malore ha colpito, durante il rito funebre, il nonno.