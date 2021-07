S. MARIA C.V. L’ultimo saluto a Christian, fissati i funerali del 15enne

SANTA MARIA CAPUA VETERE/SAN TAMMARO – Giovedì 15 luglio parenti ed amici si stringeranno intorno al dolore della famiglia per l’ultimo saluto a Christian Gravante, strappato alla vita a soli 15 anni. Christian è morto dopo due settimane di agonia all’ospedale Cardarelli nel reparto grandi Ustionati, dove era stato ricoverato a seguito di un grave incidente accaduto il 27 giugno mentre era in sella alla sua moto. Lo schianto con una Fiat 5oo, e il mezzo sul quale viaggiava prese fuoco. Fu un passante a tirarlo fuori dalle fiamme ma purtroppo nonostante un intervento chirurgico il cuore di Christian non ha retto.

Le esequie si celebreranno alle 10 presso il Duomo di Santa Maria Capua Vetere. Poi il feretro si dirigerà verso il cimitero di San Tammaro per la tumulazione. A causa delle norme Covid saranno ammesse in chiesa un massimo di 150 persone.