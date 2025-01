Amici e parenti piangono Salvatore, scomparso a 49 anni

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Un’enorme tristezza ha colpito la comunità di Casaluce con la prematura scomparsa di Salvatore Lisbino, deceduto a soli 49 anni. L’uomo lascia nel dolore il fratello, la sorella, e una vasta cerchia di amici e familiari.

La comunità piange la perdita di un uomo che, in così poco tempo, ha lasciato un’impronta indelebile nei cuori di chi lo conosceva. I funerali si terranno oggi pomeriggio alle 15:30 nella Chiesa di San Marcellino in Aprano, a Casaluce, dove familiari e amici si riuniranno per l’ultimo saluto.

Una grande perdita per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di incontrare Salvatore e condividerne il cammino.