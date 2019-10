“Amò ti aspetto all’altare”: Tony Colombo nel Parco Primavera di MARCIANISE

MARCIANISE – Festa grande, ieri sera, nel Parco Primavera di Marcianise, dove una serenata d’amore si è trasformata in un affollatissimo concerto di Tony Colombo, artista neomelodico molto amato in Campania (e non solo).

Il cantante si è portato a Marcianise su richiesta di uno sposo che voleva sorprendere la sua futura moglie con una dedica romantica: non a caso Colombo ha intonato la sua canzone più famosa, “Amò ti aspetto all’altare”. Alla festa hanno partecipato le rispettive famiglie, gli amici e tantissimi vicini di casa e curiosi. Il tutto è documentato dalle storie Instagram del cantante stesso, di sua moglie Tina Rispoli e dei tanti invitati (CLICCA QUI: https://instagram.com/stories/tinacolomboofficial/2161260826969936898?utm_source=ig_story_item_share&igshid=ktsfadlu9lto)

Di recente Tony Colombo aveva sorpreso i suoi fan con un annuncio incredibile: “Canterò gratis ai vostri eventi. Voi avete realizzato il mio sogno e io realizzerò il vostro”. ECCO COME PRENOTARSI