Anche un motorino tra i “regalini” di don Gianfranco Roncone ad un 16enne

VAIRANO PATENORA/PRESENZANO – Ci sarebbe anche un motorino, oltre a delle somme di denaro, tra i numerosi regali ricevuti da un 16enne di Vairano Patenora, da parte di Don Gianfranco Roncone. Don Roncone venne sorpreso di notte, dai carabinieri, in auto con un ragazzo. Tale episodio diede via alle indagini che hanno portato prima all’arresto e poi al processo dell’ormai ex parroco indagato per abusi sui minori e detenzione di materiale pedopornografico. Il processo riprenderà il prossimo mese di marzo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere