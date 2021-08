MARCIANISE – Un nuovo incendio segnalato in provincia di Caserta. Stavolta a Marcianise: le fiamme ed il fumo stanno creando difficoltà agli automobilisti in transito al bivio per l’autostrada A30 Caserta-Salerno. Allertati i vigili del fuoco. Un altro rogo simile è stato segnalato ieri tra Caianello e Capua (CLIKKA E LEGGI).