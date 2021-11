LUSCIANO – Ancora uno scontro, ad appena una settimana dal primo, si è verificato in via Aldo Moro a Lusciano. A scontrarsi due vetture, in prossimità dell’incrocio punto nevralgico per la sua pericolosità segnalato più volte dai cittadini. Sul posto è stato necessario l’intervento dei soccorritori per uno dei due automobilisti.