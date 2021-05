Anna muore a 54 anni, lascia il marito e quattro figli

MACERATA CAMPANIA (Lidia e Christian de Angelis) Un lutto sconvolge la comunità di Macerata Campania che dice addio ad Anna. Un doloroso giorno per la comunità che perde l’amatissima Anna Audi 54 anni, sposata con Francesco Morrone e madre di quattro figli, Domenico, Nunzia, Pasquale e Gianfranco. La donna troppo presto lascia questa terra. Si è spenta mentre era ricoverata all’ospedale del Mare a Napoli. La sua dipartita addolora familiari, amici e cittadini che volevano bene alla dolcissima e simpatica donna. I funerali si celebreranno domani presso la Chiesa San Martino Vescovo a Macerata Campania alle 16. Tanti i messaggi di addio per la donna e condoglianze per i suoi cari.