‘ANNAMO BBENE!. Magliocca nomina come direttore AGIS il trentolese Luigi Perfetto, che candidò il nipote di un congiunto dell’ergastolano Diana “Cuoll e papera” e con il supporto della rinomata famiglia Biondino

Giustamente, aggiungiamo noi, perché il livello deve salire sempre di più. Questo giornale ha raccontato tante cose, tra cui anche quello che successe tra primo e secondo turno nelle elezioni di Trentola di qualche anno fa, conclusesi con l’elezione di Andrea Sagliocco, poi arrestato. Un’affermazione determinata anche grazie al sostegno di quest altro pupillo del presidente della Provincia

CASERTA/TRENTOLA DUCENTA (g.g.) – Il congresso provinciale di Forza Italia, partito che, in provincia di Caserta, appartiene in tutto e per tutto al centrosinistra di governi in Campania (CLICCA E LEGGI), ha anche partorito il nuovo direttore dell’AGIS, l’importante e complesso ente di gestione degli impianti sportivi provinciali, tra i quali ci sono anche la piscina olimpica di via Laviano e il palazzetto dello sport di via Medaglie d’Oro, annesso allo stadio Pinto.

Ricordiamo che l’Agis ha come presidente, nominato Giorgio Magliocca, il suo fedele di sempre Giuseppe Guida, peraltro guida del partito.

Per Guida resta comunque sul suo capo influito di garanzia, spiccato dalla DDA di Napoli a seguito delle visite fatte a casa di Nicola Ferraro, imprenditore di Casal di Principe con diverse condanne per camorra, nonché protettore dell’impresa di rifiuti CZeta, a sua volta inclusa nelle indagini della DDA.

Oddio, non è che il soggetto scelto come direttore Magliocca l’abbia preso da un quartiere londinese o dalla défense di Parigi. Trattasi, infatti, di Luigi Perfetto, noto alle cronache di questo giornale per la scelta, decisiva quanto inutile alla luce di quanto sarebbe capitato poi, di sostenere al ballottaggio delle penultime elezioni comunali di Trentola Ducenta Andrea Sagliocco, sindaco arrestato e oggi sotto processo, e di sostenerlo assieme ai candidati della sua lista, tra cui spiccava il nome (si fa per dire) del nipote di Romeo Pellegrino, a sua volta cognato di Giuseppe Diana, detto cuoll e papera ergastolano “di pregio”.

Un candidato ampiamente supportato dall’ugualmente rinomato Raffaele Biondino e dalla sua famiglia, a partire da Girolamo Biondino, fratello del boss Franco Francesco Biondino.

Il rapporto con Giorgio Magliocca si vede già dalle elezioni regionale 2020, quando Perfetto fu candidato nella lista di Forza Italia. Ovviamente, però, senza votarlo, visto che il presidente della Provincia spese tutte le sue forze a favore della lista De Luca Presidente, dove era candidato Giovanni Zannini.

Magliocca, dunque, considera Luigi Perfetto come perfetto ed affidabile, forse anche più di Peppe Guida, per un incarico di gestione come il comando dell’Agis.

